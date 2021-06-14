嘉市推疫苗特約計程車 搭去接種只需付50元

日本贈台灣的AZ疫苗，嘉義市先獲配8000劑，其中安排4500劑給85歲以上長輩、預約人數已經過半，相當踴躍，預計明天開打；嘉市府推出「疫苗接種特約計程車」，市民每趟只需負擔50元，若中低收、身障等可透過里長預約接駁，免收費。

嘉市社會處表示，疫苗接種特約計程車針對設籍嘉市、已預約接種AZ疫苗，且無親屬接送的市民，但行駛路線限從住家或住家附近明顯約定點，到嘉市指定的注射地點，不得要求繞行其他地方辦私事，車程範圍也限嘉市。

市府指出，此方案與嘉市計程車客運商業同業公會、華麗計程車行、嘉市嘉鐵計程車發展協會合作，一號召就有50多輛熱心小黃加入，每趟收費100元，市府補助50元，所以市民搭乘後直接自付50元給司機即可。

市府也表示，嘉市列冊的低收入戶、中低收入戶或經評估確實有經濟困難者，可由里長或里幹事向公所預約疫苗接種特約計程車，免收費；身心障礙者若有疫苗接種接送需求，也能由里長等預約搭復康巴士，同樣免費。

嘉市衛生局說，85歲以上長者明天起接種疫苗，也將視疫苗數量，分批開放施打年齡，市府同時規畫14處社區大型接種站，待中央大量分配疫苗後，就可同時啟動為民眾施打，另籌備「家」打部隊，針對長期卧床或戴呼吸器長者，有施打意願會另造冊，待疫苗再次撥補，安排到府施打。