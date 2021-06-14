雲林明高齡疫苗開打、六輕萬人普篩南部規模最大

雲林縣明天一到五類對象疫苗開打，第一波施打對象為85歲高齡老人，施打地點安排在各鄉鎮的國中、小學生活動中心，各鄉鎮今天忙於張羅布置，已大致就緒。在二十一鄉鎮市中，麥寮鄉除了疫苗施打，還有六輕萬人普篩將同步進行，將有超過百人投入疫苗施打和普篩工作，這也將是南部地區規模最大的一次篩檢。

雲林縣兩天來已透過各鄉鎮村里幹事，將施打通知發送給符合施打的對象，施打地點則均安排在各鄉鎮的國中小。如下：斗六市雲林國中、斗南國小、虎尾國小。西螺中山國小、土庫國中（上午）馬光國小（下午）。北港北辰、南陽國小、古坑國小、大埤國小、莿桐國小、林內國小、二崙國小、崙背國小、麥寮國小（上午）、橋頭國小（下午）、東勢國小、褒忠國小、台西國中、元長國小。四湖文生中學、口湖國中、水燦林國小。