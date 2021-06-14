接送長輩打疫苗 嘉義市推出特約計程車

嘉義市政府方便長輩施打新冠肺炎AZ疫苗，今天推出「疫苗接種特約計程車」方案，嘉義市內車資每趟只需100元，市府補貼50元、市民自費50元，疫苗特約小黃直接送到施打地點。

嘉義市獲配8000劑日本贈送新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗，其中4500劑將優先安排85歲以上長者施打，於6月15日到17日在港坪體育館接種。

嘉義市社會處表示，為了讓長輩舒適的接種疫苗，也讓家屬放心，市府特別推出「疫苗接種特約計程車」方案，特約小黃直接送到施打地點，市內車資每趟只需新台幣100元，市府補貼50元、市民自費50元。

社會處表示，嘉義市列冊低收入戶、中低收入戶或經評估確實有經濟困難者及身心障礙者，請直接由里長或里幹事向公所預約接種特約計程車，免收50元自行負擔費用。

嘉義市長黃敏惠感謝嘉義市計程車客運商業同業公會、華麗計程車行、嘉義市嘉鐵計程車發展協會與市府一起攜手服務市民，共有50多台小黃加入特約計程車。下波疫苗來時，特約計程車方案還會繼續實施，希望75歲以上的老人都能獲得安全接送。

社會處指出，疫苗接種特約計程車車程範圍限嘉義市轄內、限嘉義市民使用，特約計程車連絡電話05-2276617。