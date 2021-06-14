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六輕5人確診竟有3人到過這家超商 營業正常民眾沒在怕
台塑六輕本月出現5名確診，經疫調結果，其中有3人在發病確診前，竟然曾到六輕區外的同一家小7超商購物，其中1人還連續4天都去這家超商購物，所幸停留時間並不長且都有戴口罩，這家位在六輕附近的統一超商，經清消後仍正常營業。
六輕接連發生員工確診，目前已有一對夫妻員工，及兩名女室友、1名男員工，共5人相繼染疫確診，其中兩名女室友和一名男員工都不約而同，在發病前都曾到過六輕附近熱鬧的仁德西路商街，且都曾到過同一家統一超商六輕門市部購物。
據衛生局公布的疫調指出，兩名女室友到6月10日發病確診前，分別在6月5日上午10時曾到過這家超商，另一人則在6月9日下午3點45分到這家小7買東西，兩人都有戴口罩，停留時間也約只3到10分鐘。
另一名男員工則是在三班制輪班的工廠工作，因他有喝咖啡習慣，6月10日發病前連續幾天都上大夜班，白天下班後都到這家超商買早餐和咖啡，包括6月5日到6月8日連續4天的上午8點50分下班後就到超商購物，停留時間都約10到20分鐘也都有戴口罩。
由於這家超商位在六輕聯外道路的商街中心，人車往返多，許多人也都會到這家超商購物，縣府在發現確診足跡後，馬上進行多次清消，這家超商仍正常營運，幾位購物民眾說，只要做好消毒並戴口罩，保持距離加上實聯制就沒關係，畢竟日子還是要過下去，東西不買如何生活。
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