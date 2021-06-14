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防疫追台劇台南老樹入境 「愛樹一生一世」線上有故事
許多人因疫情被迫宅在家追劇打發時間，而知名台劇「俗女養成記」、「想見你」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」，很多場景都在台南取景，台南市政府農業局說，不少珍貴老樹也入鏡，民眾也上農業局「愛樹一生一世網站」，來趟另類線上老樹之旅，期盼解封之後再度踏尋。
農業局表示，「俗女養成記」陳嘉玲念的後壁區樹人國小有被學校師生稱為「福祿壽三仙」的芒果樹；「想見你」關鍵場景「32唱片行」（中西區小半樓）附近的清水寺有一棵老榕樹，日治時逃過美軍轟炸，守護地方至今。
而「我的婆婆怎麼那麼可愛」小鷗一家吃下午茶的善化糖廠，有一棵見證百年糖廠變遷的老樟樹，聳立善糖國小旁。劇中妮妮與阿堂約會的山上花園水道博物館，有相傳為日皇太子栽植的琉球松，園區內還有樟樹、羅漢松都是見證此地興衰的老樹。
農業局呼籲全民居家防疫，可線上認識老樹、親近老樹與擁抱老樹，進入該局網站瀏覽老樹挺拔身姿與認識老樹成長故事。農業局去年編製「台南市樹木保護手冊」也已上線，民眾可下載閱讀，常見的樹木疑難雜症都可以在裡面找到解答。「愛樹一生一世」網址：https://oldtree.tainan.gov.tw/。
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