阿里山公路車流大減！ 山區訂房率趨近零 業者苦不堪言

中央疫情指揮中心宣布延長三級警戒，阿里山各景點如太平雲梯、森林遊樂區等景點也暫停開放，適逢端午連假，遊客數大減，阿里山公路車流相較去年下跌逾五成，飯店住房率到七月更趨近於0，業者生計重挫只能讓員工先暫時休假。

阿里山國家風景區管理處上月18日宣布轄內各遊客中心、步道、景點設施暫停開放，紛紛拉起封鎖線並設立告示牌，禁止遊客進入，並與阿里山14個社區合作組成巡守隊，每天上下午2次出外巡邏，遇到遊客群聚便會勸導離去，副處長陳榮欽說，這兩天連假各景點遊客僅個位數。

阿里山地區部份民宿、餐廳業者也都自主性暫停營業，在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，儘管近日疫情趨穩，但山區各旅館住宿率趨近0，就算七月份可能也不樂觀，要等到八月份看情況能否好轉。

陳昆茂說，日前疫情指揮中心宣布三級警戒到6月14日，當時七八月暑期旺季訂房率還有4到5成，隨後指揮中心將三級警戒延後兩周至6月18日，散客都紛紛退訂，目前到七月住房率都趨近於零。

陳昆茂說，遊樂區內除阿里山閣及阿里山賓館外，其他旅館都是家族企業，員工都不會太多，部分業者都選擇讓員工暫時休假，員工薪水照領，但業者可能就會利用這段時間做房間清潔、整理、粉刷等工作。

陳昆茂坦言在阿里山上員工也不好找，一般平地的員工上山工作意願不高，如阿里山閣飯店超過八成都是在地鄒族民眾，如果現在將員工資遣，回鍋意願不高，只能先讓他們暫時休息，期待八月疫情趨緩，遊客能在上山走走。