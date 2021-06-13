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嘉縣85歲以上打疫苗 比照日本宇美町式施打法

中央社 / 嘉義縣13日電

嘉義縣今天施打1至5類人員的新冠肺炎疫苗，受限疫苗數量，85歲以上長者將於15日施打，顧及長者行動不便，將比照日本「宇美町」式施打法，加快接種速度，減少群聚風險。

嘉義縣接獲中央配發1萬9000劑AZ疫苗，接種對象包含1至6類，今天由衛生所開設門診，提前針對1至5類人員包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者、洗腎患者提供服務。

另外，75歲以上鄉親，受疫苗數量限制，將以85歲以上長者優先施打，衛生局16鄉鎮社區擴大接種站已完成規劃，首波15日啟動，於民雄國中、新港國中、水上國小、大林國小同步開打；16至17日分別在永慶高中、鹿草國小、中埔國小、朴子國中、布袋國小、東石國小開打，其餘鄉鎮衛生所也同步提供服務，由衛生所通知長者接種。

嘉義縣政府為體恤長者行動不方便，醫師及護理人員將比照日本「宇美町」式施打法，事先設置好保持社交距離的座椅，安排長者排排坐好，由醫護人員坐著旋轉滑輪椅迅速替民眾施打，加快接種速度及安全性，並以分齡、分流、分批辦理，減少群聚風險。

嘉義縣長翁章梁指出，針對有意願施打，卻受交通限制或行動不便的長者，可由衛生所親自到府施打或由復康巴士、公車處相關交通工具載送施打；100歲以上有意願接種疫苗的人瑞，縣府將派員到府接種。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，因應疫苗配撥數量限制，15日起優先提供一般民眾85歲以上、原住民75歲以上接種，透過戶政系統資料，由村里長逐一調查，再由衛生所通知接種，未來將視施打情形及疫苗配撥數量，依年齡逐年調整開放。

衛生所 AZ疫苗 嘉義

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