物流塞車賣不到外縣市 嘉市果菜市場親送禮盒

嘉義市果菜市場公司、魚市場公司推出「防疫禮盒」，有綜合水果或魚類組合，但近來物流貨運業因疫情塞爆，訂單延遲甚至停送低溫；果菜市場認為水果放不久，目前只好僅開放嘉市訂購，靠員工載送，免收運費，魚市場則告知會延後出貨，消費者可自取，嘉市5公里內親送。

嘉市果菜市場總經理謝宗桓說，近來貨運不清楚送達的時間，但水果不耐放，在箱子內會繼續熟化，例如鳳梨恐怕放不了幾天就開始流汁，怕消費者拿到已壞掉，只以服務嘉市民眾，包括嘉縣等其他縣市，暫時無法服務。

「原本1箱僅賺百元，加上工錢根本沒賺！」謝宗桓笑稱，上周起至今訂單20幾箱，皆由公司同事有空時順道開車載送，知名購物網站號稱雙北12小時送達，嘉市能上午訂購中午送達，「6小時能送到」。

嘉市魚市場總經理楊仁岡說，以目前狀況最快要等端午節連假過後才會出貨，消費者下訂後，會告知狀況，也讓顧客來自取，或距離魚市場5公里內，則用市場冷凍車載送，目前約10幾張訂單。

嘉市果菜市場推兩款「防疫果箱」，並加碼推端午防疫嚴選組合；A組含4種水果，鳳梨2顆、香蕉1串、巨峰葡萄2串、智利蘋果6顆，售價新臺幣999元；B組含4種水果，鳳梨2顆、智利水果6顆、愛文芒果6顆、綠色奇異果10顆，售價新臺幣1099元；端午防疫嚴選則含5種水果，特級哈蜜瓜1顆、智利蘋果2顆、愛文芒果3顆、木瓜1顆、奇異果5粒。

嘉市魚市場推出「鱻魚應援箱」，包含整尾去刺虱目魚、黃魚、鱸魚、鮭魚、虱目魚丸、鹽烤鯖魚、蒲燒魚腹排、挪威靖魚片，市價1500元，售1000元，嘉市免運費，外縣市需宅配運費。