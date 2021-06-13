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滿滿鮮紅愛心相思豆 水道博物館封館有意外之喜

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館意外發現在密林區有一大片俗稱相思豆的小實孔雀豆。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館意外發現在密林區有一大片俗稱相思豆的小實孔雀豆。圖／山上花園水道博物館提供

台南山上花園水道博物館疫情持續封館將本月底，館方近日盤點總面積超過30公頃的園區樹種，意外發現在密林區有一大片俗稱相思豆的小實孔雀豆，正值落果期，樹下滿是一顆顆鮮紅色的小愛心，讓人驚喜不已。

山上花園水道博物館密林區，在台南縣市合併前，曾是苗圃用地，植物生態豐富，且有許多特殊樹種，包括小時實孔雀豆、台東漆樹等，多年來自在生長，形成相當豐富的生態系。

台南社大環境學程講師蘇明志，早年曾在原台南市府農林課服務，他指出，小實孔雀豆的果實，大約像人的小指指甲那麼大，如果像中指指甲大小的果實，就是大實孔雀豆；水道園區內的孔雀豆，都是小實孔雀豆，約民國70幾年起，規劃種植的，現階段台南市區不少小實孔雀豆，就是從水道博物館內移植，甚至是種子栽種的，可說是台南市區相思樹的起源地。

水道博物館表示，封園期間，除持續園區維護清理，也利用時間爬梳整理古蹟、建築、環境相關資料文獻，近期推出的線上逛水道單元，也收到不少網友回響，這些都將成為博物館珍貴的資源，希望七月初能順利開園，歡迎遊客屆時再次欣賞不一樣的水道館風情。

台南山上花園水道博物館意外發現在密林區有一大片俗稱相思豆的小實孔雀豆，正值落果期，樹下滿是一顆顆鮮紅色的小愛心，讓人驚喜不已。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館意外發現在密林區有一大片俗稱相思豆的小實孔雀豆，正值落果期，樹下滿是一顆顆鮮紅色的小愛心，讓人驚喜不已。圖／山上花園水道博物館提供

博物館 疫情

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