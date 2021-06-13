滿滿鮮紅愛心相思豆 水道博物館封館有意外之喜

台南山上花園水道博物館因疫情持續封館將本月底，館方近日盤點總面積超過30公頃的園區樹種，意外發現在密林區有一大片俗稱相思豆的小實孔雀豆，正值落果期，樹下滿是一顆顆鮮紅色的小愛心，讓人驚喜不已。

山上花園水道博物館密林區，在台南縣市合併前，曾是苗圃用地，植物生態豐富，且有許多特殊樹種，包括小時實孔雀豆、台東漆樹等，多年來自在生長，形成相當豐富的生態系。

台南社大環境學程講師蘇明志，早年曾在原台南市府農林課服務，他指出，小實孔雀豆的果實，大約像人的小指指甲那麼大，如果像中指指甲大小的果實，就是大實孔雀豆；水道園區內的孔雀豆，都是小實孔雀豆，約民國70幾年起，規劃種植的，現階段台南市區不少小實孔雀豆，就是從水道博物館內移植，甚至是種子栽種的，可說是台南市區相思樹的起源地。