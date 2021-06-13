疫情下捐款大受影響 創世苗栗院義工手作香包祈福義賣

新冠肺炎疫情影響，服務經費八成以上仰賴社會大眾小額捐款的創世基金會捐款急墜，此外，家屬也因防疫政策，今年無法到院陪伴家人共度端午節，創世基金會苗栗院動員義工手作香包，排滿院區過節祈福，香包並有提供義賣。

創世苗栗院義工手作香包，受到社會熱心支持，阿雪拼布材料行手作老師陳雪無償提供花布，並號召學員擔任義工，一針一線手工縫製；義進中藥行也贊助香包香料，老闆黃進義先生表示，艾草具特殊的香味，有驅蚊蟲的功效，石菖蒲能氣味芳香怡人，還有藿香、白芷、豆蔻等香料，每個香包都蘊含滿滿的愛心和祝福。