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疫情下捐款大受影響 創世苗栗院義工手作香包祈福義賣

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
創世基金會苗栗院過端午節，義工手作香包掛滿院區祈福。圖／創世基金會苗栗院提供
創世基金會苗栗院過端午節，義工手作香包掛滿院區祈福。圖／創世基金會苗栗院提供

新冠肺炎疫情影響，服務經費八成以上仰賴社會大眾小額捐款的創世基金會捐款急墜，此外，家屬也因防疫政策，今年無法到院陪伴家人共度端午節，創世基金會苗栗院動員義工手作香包，排滿院區過節祈福，香包並有提供義賣。

創世苗栗院義工手作香包，受到社會熱心支持，阿雪拼布材料行手作老師陳雪無償提供花布，並號召學員擔任義工，一針一線手工縫製；義進中藥行也贊助香包香料，老闆黃進義先生表示，艾草具特殊的香味，有驅蚊蟲的功效，石菖蒲能氣味芳香怡人，還有藿香、白芷、豆蔻等香料，每個香包都蘊含滿滿的愛心和祝福。

創世基金會苗栗院陳綠蓉院長表示，苗栗院目前安養56名植物人，受疫情影響，民眾減少出門及消費，發票張數及捐款金額大幅衰退2至3成，僅靠網路小額捐款苦撐，疫情期間雖然人心惶惶，但也看見很多雪中送炭的溫馨善舉，透過愛心香包懸掛在院區，讓院民感受過節氣氛，愛心專線037-275848。

創世基金會苗栗院過端午節，義工手作香包掛滿院區祈福。圖／創世基金會苗栗院提供
創世基金會苗栗院過端午節，義工手作香包掛滿院區祈福。圖／創世基金會苗栗院提供

捐款 疫情 義工

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