南市大型疫苗接種站全面消毒 持續到撤站

中央配送台南市首批56000劑AZ疫苗今天上午已抵達，南市環保局立即派出環境清潔消毒人員，分別前往新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中等3處大型疫苗接種站執行消毒工作，下午4時全數完成室內外及周邊的消毒。環保局長謝世傑表示，環境消毒會持續到接種站撤站才結束。

市長黃偉哲說，台南市針對疫苗施打已有妥善規畫，將依中央配送疫苗情形，陸續安排民眾接種，但也呼籲大家，不論接種與否仍要做好個人防疫，齊心對抗病毒不讓疫情擴散。

環保局表示，為了做好接種站的環境清潔消毒，在清消前，新營、善化區、東區等區隊先勘察環境以掌握衛生局規畫的接種動線，讓清消工作更落實，清消範圍包括室內等候區、接種區的空間、桌、椅等，戶外走廊、出入口等民眾可能經過的地區。

謝世傑說，環保局不只在疫苗接種前做環境清消，疫苗接種完後，還會針對各場地室內外空間及民眾容易接觸的地方，如樓梯扶手、1樓洗手檯及公廁等處，使用濃度1000ppm的漂白水消毒，持續到接種站撤站才告一段落。