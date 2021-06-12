南科移工篩檢至今7例快篩陽性 PCR全陰性度過危機有望
北部科技廠外籍移工群聚染疫造成科學園區人心惶惶，南科管理局針對台南、高雄園區近8000名移工篩檢，頭兩天群創光電外籍移工共篩出7例陽性，但PCR檢測都呈陰性，今天快篩外籍移工1021人，加上本籍員工44人共1065人，到傍晚累計破5千已超過半數全部陰性；研判沒有受中北部確診移工影響，有望度過這一波危機。
南科管理局表示，台南園區預計明天完成所有外籍移工篩檢，高雄園區今天下午完成、將前往其他工業區篩檢。
南科台南園區建置大型篩檢站預計這一波篩檢到16日，外籍員工篩檢人數超過一萬人。目前主要針對群創約5千名移工，預計明天完成，接著其他相關企業快篩，由奇美醫院直接到有意願企業廠區快篩，PCR則在快篩站隨時待命檢測。高雄園區內移工專案做到今天，接下來到區外本洲、永安工業區篩檢。
南科台南、高雄園區生產線外籍移工有7865人、外籍白領主管僱員160人；藍領移工大都為菲律賓及越南籍。高雄園區快篩委託秀傳醫院設在高雄園區公二運動公園；台南園區設在西拉雅公園停車場，由永康奇美、柳營奇美、安南、部立台南、新營共7家醫院共7組醫護人員進駐，費用由業者支付，現場實施「一車一領隊、團進團出」流程。
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