南科移工篩檢至今7例快篩陽性 PCR全陰性度過危機有望

北部科技廠外籍移工群聚染疫造成科學園區人心惶惶，南科管理局針對台南、高雄園區近8000名移工篩檢，頭兩天群創光電外籍移工共篩出7例陽性，但PCR檢測都呈陰性，今天快篩外籍移工1021人，加上本籍員工44人共1065人，到傍晚累計破5千已超過半數全部陰性；研判沒有受中北部確診移工影響，有望度過這一波危機。

南科管理局表示，台南園區預計明天完成所有外籍移工篩檢，高雄園區今天下午完成、將前往其他工業區篩檢。

南科台南園區建置大型篩檢站預計這一波篩檢到16日，外籍員工篩檢人數超過一萬人。目前主要針對群創約5千名移工，預計明天完成，接著其他相關企業快篩，由奇美醫院直接到有意願企業廠區快篩，PCR則在快篩站隨時待命檢測。高雄園區內移工專案做到今天，接下來到區外本洲、永安工業區篩檢。