每顆愛心粽得來不易！北港農會防疫包粽有撇步

疫情嚴重，端午愛心依舊飄香，雲林縣北港農會發放愛心粽有撇步，一改過去婆婆媽媽聚集包粽的情形，採人力分流在家包粽，煮好的粽子再送到農會集中，千餘顆愛心粽得來不易，全是婆媽的苦心，再透過華山基金會志工，以電話遠距發送給所有獨居老人，人與人不接觸，照樣把愛心送到家，老人家吃起來特別有味。

端午節鼓勵不返鄉，人口老化嚴重的雲林縣老人只能枯坐家中，無人陪伴更顯孤單，端午節每年都有人送粽子，今年疫情嚴重，吃粽聞香反而奢侈享受。

為讓獨老在端午佳節照樣有粽吃，北港農會規畫防疫粽計畫，將家政班的婆婆媽媽分組，以里為單位人力分流，3人1組由農會提供粽子材料，家政成員在家包粽子，再由農會派員將包好的粽子取回集中烹煮。

不到兩天，上千顆愛心粽完工，農會再透過華山基金會志工，把千餘個愛心粽，送達獨居老人的住家，放在家門口以電話通知獨老自行取用，避免人與人接觸，疫情嚴重愛心照做。