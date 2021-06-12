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老爸一聲令下 兒子辭掉工作回台南躲疫情

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南轉運站候車民眾少，返鄉過節人數也減少。記者鄭維真／攝影
台南轉運站候車民眾少，返鄉過節人數也減少。記者鄭維真／攝影

因應疫情嚴峻，政府大力宣導請在外縣市工作的民眾留在工作地，不要返鄉過端午節，台南市區多名里長表示，回鄉的遊子很少，有些都是家人開車到他縣市接回。不過，也有年輕人辭掉北部工作，回家躲疫情。

台南市中西區永華里長鄭雀燕表示，5月中旬雙北疫情轉趨嚴重後，部分住在北部的民眾就陸續返回台南老家居住，她常接到里民反映，厝邊是北部回台南的民眾，希望能隔離並去篩檢，以免造成破口。但因遷徙是自由，最多宣導去篩檢。

鄭雀燕說，里民的警覺性都很高，只要是北部的民眾回台南，都會問說有沒有去篩檢，而且多數里民都要求孩子不要回鄉過端午節。但也有人回鄉，不過都是家長開車去載，而且要求留在家裡，以免造成鄰居的擔心。

該里也有民眾在北部疫情爆發後，要求孩子辭去工作，等疫情紓解再北上工作，或留在台南就業。鄭雀燕表示，日前她碰到1名在台北工作的北漂青年，詢問是否改為線上上班，因此回台南，這名年輕人說，因父親希望他回台南，不要留在台北，已辭掉工作，也利用這個機會好好陪陪家人。

疫情 端午節

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