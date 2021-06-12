防疫端午連假不返鄉！ 高鐵嘉義車站冷清

今天端午連假開始，新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級防疫，總統及嘉義縣市長，都向旅北鄉親喊話，為保護家人，不要移動返鄉，防疫宣導有效，高鐵嘉義站進出人數明顯減少，車站空蕩，與過去連假湧現人潮差很多。

高鐵人員說，南下班次只有2成以下，還有許多空位，車站店家及排班計程車、以及接駁客運BRT人數少很多，全國本土確診人數破萬人，目前每天確診人數仍有200多人，大家都希望不要因端假時移動，造成防疫破口，高鐵嘉義站空蕩，顯示民眾抗疫決心。

高鐵嘉義站去年6月平均單日進出人次為1萬3千人，高鐵配合政策，各車次乘載率都在2成以下，高鐵受疫情影響運量銳減，評估疫情變化及旅客需求，自5月21日實施短期班表，由原每周1016班次調減至845班次，但疫情快速變化，5月27日至6月10日再實施第二階段短期班表，由每周845班次再調556班次。

第二階段短期班表實施期間，各車站營業時間提早至晚間11點收班，各車次實施全車對號座，高鐵率先採用「簡訊實聯制」，車站售票櫃檯、自動售票機、服務台及閘門皆張貼QR Code，掃描 QR Code完成實聯制登記。