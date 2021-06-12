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政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

空拍畫面留歷史！端午節連假 台南知名風景點空無一人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山上水道博物館大門。圖／警方提供
台南山上水道博物館大門。圖／警方提供

端午節連假首日，台南市新化警分局出動空拍機配合防疫人、車流管制，警方表示，轄區老街傳統市場有少數民眾採買，知名的虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館等景點因關閉，空無一人，周邊交通順暢，感謝鄉親配合政府防疫政策，沒出來趴趴走。

今天是端午節連假首日，也是防疫升級至3級後第一個連假，新冠疫情持續嚴峻，高公局預估端午連假國道交通需求量將下降，故取消高乘載管制及入口匝道封閉等管制措施，僅機動實施匝道儀控管制。另因應疫情，政府宣導民眾從事低度活動。

從警方空拍圖看到知名風景區因配合防疫關閉，空無一人，民眾說，大概是空前的紀錄了，留下歷史的一刻。

新化警分局提醒鄉親務到市場採買，必配合人流管制措施及實聯制登記，並提醒採買時一次購足，減少採買次數，分散尖峰時段人車潮聚集，另新化體育公園快篩站僅有零星民眾前往快篩。

新化警分局於端午節連假期間，針對各交流道及重要幹道、風景區等處仍每日重點規畫專案交通疏導，市場人流管制部分規畫加強巡邏，另就新化體育公園快篩站處周邊派警加強巡簽，確保行車順暢及安全並適時配合市府做好防疫工作。

國道8號新化交流道。圖／警方提供
國道8號新化交流道。圖／警方提供
台南山上花園水道博物館。圖／警方提供
台南山上花園水道博物館。圖／警方提供
虎頭埤風景區大門。圖／警方提供
虎頭埤風景區大門。圖／警方提供
虎頭埤風景區水域。圖／警方提供
虎頭埤風景區水域。圖／警方提供

連假 端午節 快篩

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