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端午關懷防疫醫護 翁章梁、愛之味、若竹兒共同送暖

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣獲愛之味捐贈燕麥飲及益身茵水，若竹兒募集愛心禮盒，縣長翁章梁（右三）感謝企業界、各界善心人士慷慨捐贈，分送轄區醫療人員。圖／嘉縣府提供
嘉義縣獲愛之味捐贈燕麥飲及益身茵水，若竹兒募集愛心禮盒，縣長翁章梁（右三）感謝企業界、各界善心人士慷慨捐贈，分送轄區醫療人員。圖／嘉縣府提供

嘉義縣獲愛之味捐贈200箱燕麥飲及200箱益身菌水，以及若竹兒募集共3205份公益愛心禮盒，慰勞第一線防疫人員辛勞，縣長翁章梁感謝企業界、各界善心人士慷慨捐贈，上午端午前分送第一線醫療、警察、消防等防疫人員，補充能量。

翁章梁到嘉義長庚、部立朴子醫院、大林慈濟送愛心，感謝防疫人員堅守崗位、守住台灣，溫馨提醒防疫夥伴，嚴峻疫情下要照護好自己，充分休息，才能有體力對抗新冠病毒。

本土疫情爆發後，許多第一線防疫人員堅守崗位，甚至沒時間好好坐下來吃頓飯，喝杯水補充能量，只為捍衛縣民健康；愛之味體恤防疫人員辛勞，捐贈愛燕麥飲200箱及益身菌水200箱，透過縣府轉贈，慰勞防疫人員。

若竹兒智能發展中心推出「公益愛心禮盒」（內含濾泡式咖啡、大禹嶺茶包、楓糖燕麥餅乾），暖心價一盒300元，原預計認購募集2000盒，轉贈醫護人員，弱勢團體捐款減少，但若竹兒秉持取之於社會，用之於社會，藉一己之力號召企業善士，送暖抗疫。

短短一周認購禮盒達標共募集3205份「公益愛心禮盒」，禮盒由機構服務對象手作及包裝，一併分送醫護人員，預計2周內送嘉義醫院、台中榮總嘉義分院、嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、嘉義長庚、大林慈濟、朴子醫院、陽明醫院等8家醫院。

翁章梁說，許多防疫夥伴沒日沒夜、三餐不定，甚至忍受防護衣悶熱不透氣、冒染疫威脅，感謝愛之味及若竹兒捐贈物資，端節前將愛心分送轄區4家醫院、警消、環保及衛生局所，為第一線防疫人員加油打氣，補充能量。

嘉義縣獲愛之味捐贈燕麥飲及益身茵水，若竹兒募集愛心禮盒，縣長翁章梁（右）感謝企業界、各界善心人士慷慨捐贈，分送轄區醫療人員。圖／嘉縣府提供
嘉義縣獲愛之味捐贈燕麥飲及益身茵水，若竹兒募集愛心禮盒，縣長翁章梁（右）感謝企業界、各界善心人士慷慨捐贈，分送轄區醫療人員。圖／嘉縣府提供
嘉義縣獲愛之味捐贈燕麥飲及益身茵水，若竹兒募集愛心禮盒，縣長翁章梁（右五）感謝企業界、各界善心人士慷慨捐贈，分送轄區醫療人員。圖／嘉縣府提供
嘉義縣獲愛之味捐贈燕麥飲及益身茵水，若竹兒募集愛心禮盒，縣長翁章梁（右五）感謝企業界、各界善心人士慷慨捐贈，分送轄區醫療人員。圖／嘉縣府提供

嘉義 愛心 翁章梁

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