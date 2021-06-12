防本土疫情入侵部落 阿里山鄒族自發性設防疫檢查站

新冠肺炎爆發本土感染，防疫三級延長，嘉義縣出現17例本土確診案例，阿里山鄉原住民鄒族防新冠肺炎病毒人侵，逢假日自發性在進入各部落要道入口，設置防疫檢查站。

阿里山鄉來吉、達邦村等部落居民，每逢假日在部落出入口依傳染病防治法第37條主動設置簡易防疫檢查站，為入村遊客量體溫，落實實聯制，維護遊客及村民安全，可說是基層防疫典範。

來吉村長武正清說，許多村民靠觀光產業維生，全台防疫三級後 ，遊客不敢上山，村民觀光收入中斷，為防疫情病毒入侵，村民自發性輪班，在村入口處設防疫站， 為入村遊客量體溫消毒，落實實聯制，查看有無戴口罩，實施至今，遊客都很配合，未發生糾紛。

阿里山鄉長杜力泉表示，部落地理環境和平地不同，面積大又分散，各村守望相助，自發性設防疫檢查站，發揮防疫功能，維護全鄉安全，部分部落長老按鄒族傳統舉辦路祭家，祈求山神保佑族人平安。

竹崎警分局員警到轄內教會及31處餐飲店等易群聚感染新冠肺炎處所，宣導民眾禁止室內5人、室外10人以上聚會及禁止內用等防疫措施，宣導地點含蓋阿里山鄉、竹崎鄉、梅山鄉，經檢視教會民眾都能自主戴口罩遵守防疫社交距離要求，且餐飲業都願意配合禁止內用政策。

阿里山鄉來吉、達邦部落村民假日在部落出入口，主動設置簡易防疫檢查站，為入村遊客量體溫落實實聯制，維護遊客及村民安全，感謝鄉親、餐飲業主動全力配合政府防疫措施，提醒鄉親防疫期間，減少移動、避免群聚、不要餐會並做好戴口罩、勤洗手。