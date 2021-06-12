台東中央市場今分流管制 仍有漏洞3小時！

適逢端午節連假，台東縣政府配合中央防疫政策，中央傳統市場今天起一連兩天實施假日分流管制，首日身分證字號尾數雙數採購，秩序還算良好，但在身分稽核管制上仍有3小時漏洞。市場管理員說，「這3小時公務員還未上班」。

「他們無權稽核民眾身分證。」市場管理員說，早上5點到8點，公務人員還沒上班到位，所以他們沒有權力去稽核民眾身分證，只能先量體溫、提醒有無戴口罩而已；這3小時確實是買東西人最多的時候，愈晚自然人愈少。

中央傳統市場今天起一連兩天實施假日分流管制，首日為身分證字號尾數雙數購買，明天則為單數號，每個人限購1個小時。縣府與市公所並在實施前多次現勘及規畫動線，讓市場僅留下3處進出口，民眾進入需核對身分證、量體溫、實名制登記。

不過，記者實地前往後發現，民眾大多很早就來到市場採購，主要市場5點就有攤販開始營業，其中6至8點前，購買人潮最多，市場管理員雖早已就定位，但因不具權責公務身分，只能形式上量體溫、提醒有無戴口罩，只到8點公所及警方人員到場後，才正式稽核管制，但也造成入口塞車，沒有保持社交距離。

「會來買菜的，都起比較的早！」一名市場攤販說，早上來市場買東西的長輩居多，除了習慣早起，也喜歡買新鮮的東西，畢竟市場物品都是一早卸貨上架，愈早買愈新鮮，東西也比較充足，不會買不到，重點每個人都戴口罩，也會洗手消毒。