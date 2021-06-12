快訊

政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

端午節如何吃粽不增重？ 營養師教你包粽及吃粽小秘訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東中央市場今分流管制 仍有漏洞3小時！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
適逢端午節連假，台東縣政府配合中央防疫政策，中央傳統市場今天起一連兩天實施假日分流管制。記者尤聰光／攝影
適逢端午節連假，台東縣政府配合中央防疫政策，中央傳統市場今天起一連兩天實施假日分流管制。記者尤聰光／攝影

適逢端午節連假，台東縣政府配合中央防疫政策，中央傳統市場今天起一連兩天實施假日分流管制，首日身分證字號尾數雙數採購，秩序還算良好，但在身分稽核管制上仍有3小時漏洞。市場管理員說，「這3小時公務員還未上班」。

「他們無權稽核民眾身分證。」市場管理員說，早上5點到8點，公務人員還沒上班到位，所以他們沒有權力去稽核民眾身分證，只能先量體溫、提醒有無戴口罩而已；這3小時確實是買東西人最多的時候，愈晚自然人愈少。

中央傳統市場今天起一連兩天實施假日分流管制，首日為身分證字號尾數雙數購買，明天則為單數號，每個人限購1個小時。縣府與市公所並在實施前多次現勘及規畫動線，讓市場僅留下3處進出口，民眾進入需核對身分證、量體溫、實名制登記。

不過，記者實地前往後發現，民眾大多很早就來到市場採購，主要市場5點就有攤販開始營業，其中6至8點前，購買人潮最多，市場管理員雖早已就定位，但因不具權責公務身分，只能形式上量體溫、提醒有無戴口罩，只到8點公所及警方人員到場後，才正式稽核管制，但也造成入口塞車，沒有保持社交距離。

「會來買菜的，都起比較的早！」一名市場攤販說，早上來市場買東西的長輩居多，除了習慣早起，也喜歡買新鮮的東西，畢竟市場物品都是一早卸貨上架，愈早買愈新鮮，東西也比較充足，不會買不到，重點每個人都戴口罩，也會洗手消毒。

另有攤商說：「要公部門這麼早起來上班，也不能太苛求啦！他們也是有上班時間規定，但至少有還是有做好分流管制，且大家都有做好個人防疫」。

首日身分證字號尾數雙數採購，秩序還算良好，但在身分稽核管制上，因市場管理員不具權責公務身分，無權稽核，仍有3小時漏洞。記者尤聰光／攝影
首日身分證字號尾數雙數採購，秩序還算良好，但在身分稽核管制上，因市場管理員不具權責公務身分，無權稽核，仍有3小時漏洞。記者尤聰光／攝影
早上8點正式稽核管制後，造成入口處塞車，民眾群聚沒有保持社交距離。記者尤聰光／攝影
早上8點正式稽核管制後，造成入口處塞車，民眾群聚沒有保持社交距離。記者尤聰光／攝影

身分證 口罩 傳統市場

延伸閱讀

端午控制公共運輸不要回家 柯文哲：問題是要撑多久

竹東中央市場大規模二次消毒 公所呼籲民眾避免外出

避免傳統市場成防疫破口 屏府發放防護面罩

採買前上網看人潮！ 台中豐原公有市場供即時影像

相關新聞

台東中央市場今分流管制 仍有漏洞3小時！

適逢端午節連假，台東縣政府配合中央防疫政策，中央傳統市場今天起一連兩天實施假日分流管制，首日身分證字號尾數雙數採購，秩序...

取「午時水」防疫媽祖不答應 北港朝天宮旁百年龍井首度不供水

已300多年歷史的雲林縣北港朝天宮旁的「百年龍井」，不受汙染，水質始終清澈甘甜，長年來被視為神奇井水，每年端午節總吸引大...

肌萎症生畢業展 家中客廳變展場

曾文家商學生謝宜潔因肌肉萎縮症無法到校上課，校方原希望她畢業前至少能到校園巡禮，因無法坐輪椅只能放棄，特教老師特別到她家...

台南45處圖書館 借書寄到府

台南市公共圖書館配合3級警戒關閉到28日，還書只能利用還書箱，許多家長抱怨，借書只能到新總館取書站預約取書，書香宅急便服...

南科連3天 無陽性個案

南部科學園區有7000多名外籍移工，南科管理局連續3天篩檢，前兩天快篩出7名陽性，昨天1043人全呈陰性，連同PCR檢測...

黃偉哲傍晚察看高鐵台南站 返鄉每班不到30人呼籲快篩

台南市長黃偉哲傍晚5點多到高鐵台南站視察民眾返鄉狀況，現場每班次下車人數大幅減少僅約2、30人出站，黃偉哲宣導返鄉民眾「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。