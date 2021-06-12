取「午時水」防疫媽祖不答應 北港朝天宮旁百年龍井首度不供水

已300多年歷史的雲林縣北港朝天宮旁的「百年龍井」，不受汙染，水質始終清澈甘甜，長年來被視為神奇井水，每年端午節總吸引大批來自各地的民眾前來取用「午時水」，習俗雖可驅邪解卮、防疫保身，但目前疫情嚴峻，經請示媽祖未獲允許，致今年將不開放供取「午時水」，請大家不要白跑。

北港朝天宮兩側自古以來，擁有龍、虎兩口古井，已有300多年歷史，虎井因道路開闢被封於地底，目前只剩位於廟東的龍井，位在廟旁一家小吃店內，保存如初，店方將古井視為鎮店之寶，店名也以此取名為「龍井小吃店」，成為北港的特色店。

民間習俗取端午節取用「午時水」，擦洗身體或煮泡飲用，可驅邪轉運、去瘟止疾，早年被視為驅疫保安之水，每年端午都有很多民眾取水，甚至還有遠從台北等其他縣市的民眾來排隊取水。

店方採用古法，以水桶綁繩子拋到井內汲水，每年端午節的正午時分，更以井水泡茶免費供飲保平安，吸引不少人取水「喝平安」，長年下來，成為國內少數保有午時水古傳統的熱鬧場景，也是北港端午節另類特色。

龍井小吃店老闆王清波指出，龍井水質清澈甘甜，即便最近旱情嚴重，龍井依舊水源豐沛，為保井水乾淨，他請專人打造井蓋，平日都加蓋封閉，只有在端午節才開放供人取水，每年端午節許多各地民眾帶著水桶、鍋子、寶特瓶來取水，尤其中午的11點到1點「午時」，取水的人更多，總是大排長龍。