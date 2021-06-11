黃偉哲傍晚察看高鐵台南站 返鄉每班不到30人呼籲快篩

台南市長黃偉哲傍晚5點多到高鐵台南站視察民眾返鄉狀況，現場每班次下車人數大幅減少僅約2、30人出站，黃偉哲宣導返鄉民眾「就近篩檢」，他表示，已有500多民眾預約快篩；因疫情持續嚴峻，呼籲民眾端午不返鄉，留在原地過節、200元退票獎勵持續。

台南市府統計，雙鐵及國道客運到台南訂票張數已少於3千張。黃偉哲表示，端午假期即將開始，高鐵台南站現場人潮沒有湧現，感謝北部民眾能夠宅在家過節，減少到外面移動群聚，避免節慶過後出現另一波疫情高峰，相信靠台灣民眾非常高的自制力及社會約束力，讓疫情早日獲得控制，未來解封後就能安心回家。

市府鼓勵返鄉民眾至篩檢服務網站(https://www.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=28475)預約免費快篩，就近至南區松柏育樂中心、永康區衛生所、新化區體育公園、新營醫院等篩檢站進行快篩，若有相關症狀，請儘速撥打防疫專線06-2880180進行後續處置；若下車時就發現身體不適，務必立即至14家COVID-19專責醫院就醫。

交通局長王銘德指出，為避免旅外市民端午返鄉造成疫情擴散，交通局將進行車流監測與管控，且減少公車行駛班次，並在高鐵站、各主要火車站及國道轉運站增設出口消毒毯，且於新營、麻豆及台南轉運站設單一出口量測體溫，發現身體不適者協助叫車送醫，並於雙鐵出口設置返鄉篩檢與就醫指示牌，今明兩天也將派員同步在各主要車站出口發放DM，宣導民眾就醫資訊及鼓勵返鄉者前往快篩。