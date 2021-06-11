日贈台AZ疫苗15日開打 黃偉哲：絕不允許特權施打

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗15日開打，台南市長黃偉哲今天說，台南市和高雄市協議合作互相支援，台南市絕不允許特權施打。

黃偉哲今天下午在台南市政府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會上指出，全國AZ疫苗15日接種，因台南市和高雄市在同一個生活圈，雙方已有協議，在台南長照中心或洗腎中心等機構的高雄市民，就近在台南施打，在高雄市的台南市民，也比照由高雄市施打，這是互相支援的防疫計畫。

至於台南市可分配到多少劑日本捐贈的AZ疫苗，黃偉哲表示不知道，但依以往經驗估算，台南應該會分配到8萬多劑，原則上依接種流感疫苗的流程施打，絕不允許特權施打。

在南科大型篩檢站篩檢成果方面，台南市政府衛生局長許以霖說，南科大型篩檢站9日啟用，首日篩檢800人，昨天篩檢965人，今天中午前篩檢452人，所有人都是陰性。

面對即將到來的3天端午節連假，台南市預訂南返車票已降到2000多人，黃偉哲表示，目前已有近500人主動登記篩檢，讓台南防疫網更加縝密。

黃偉哲同時決定強化家戶聯防機制，只要南返者自願前往篩檢，快篩結果是陽性，市府將發放「家戶聯防津貼」新台幣1000元給里辦公處，若PCR檢驗確診，津貼是1萬元，讓基層里長動起來，全面阻斷社區傳播鏈。