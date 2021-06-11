感謝醫護防疫！聖保羅送麵包冰粽 用美食緩解壓力焦慮

嘉義聖保羅烘焙花園有感國內疫情嚴峻，醫療量能緊繃，為感謝醫護人員付出，特別請二冠軍主廚加班，趕工加量生產800條維也那麵包以及200顆端午節冰粽，今天送到嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院、天主教聖馬爾定醫院，分送給辛苦的醫護，感謝醫護犧牲奉獻、守住前線，也祝大家端午節快樂。

聖保羅烘焙坊表示，二名冠軍主廚邱俊ㄧ、蘇婉如，前者是世界城市麵包大賽冠軍，蘇則是幸福點心台灣區總冠軍，二人加班努力，要將美味的麵包和冰粽 獻給醫護人員，透過實際行動謝謝醫護人員守住前線，幫助大家平安度過這次疫情。

聖保羅表示，英國研究指出，持續處於身心高度緊張的環境中，適時吃點食物能夠有效地降低、緩解壓力、焦慮或是寂寞情緒，鬆軟可口的麵包或是精緻可愛蛋糕，不僅外表療癒，吃的過程也能使人得到安慰，公司期許醫護人員品嚐到聖保羅贈送的麵包、冰粽，吃完瞬間精神百倍，重拾好心情！