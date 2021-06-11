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疫情致血庫告急 台南弘開善德基金會明辦捐血呼籲響應
台南弘開善德基金會多次舉辦捐血活動，考量現在因為疫情嚴峻，捐血人數不足血庫告急，明天將在台南市立文化中心旁舉辦捐血活動，今天選擇諍訟$200全聯禮卷-500 CC的人加贈醫療級口罩一盒，呼籲民眾踴躍參與。
主辦單位表示，上月初與月底因為台南捐血中心商請協助，已在歸仁圓環辦過捐血活動；明天將暫時移到台南市立文化中心旁崇明路舉辦，時間從上午10點到下午6點，捐血者贈送全聯禮券醫療用口罩及養生飲品、麵包。
台南捐血中心表示，疫情警戒標準提升至三級，民眾減少外出避免群聚感染風險，造成捐血人數也直直落，血液庫存量直線下滑；目前血液庫存已從安全庫存天7.0天，下降至4.4天，陷入前所有未的窘境，呼籲民眾踴躍捐血。
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