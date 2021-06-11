疫情致血庫告急 台南弘開善德基金會明辦捐血呼籲響應

台南弘開善德基金會多次舉辦捐血活動，考量現在因為疫情嚴峻，捐血人數不足血庫告急，明天將在台南市立文化中心旁舉辦捐血活動，今天選擇諍訟$200全聯禮卷-500 CC的人加贈醫療級口罩一盒，呼籲民眾踴躍參與。

主辦單位表示，上月初與月底因為台南捐血中心商請協助，已在歸仁圓環辦過捐血活動；明天將暫時移到台南市立文化中心旁崇明路舉辦，時間從上午10點到下午6點，捐血者贈送全聯禮券醫療用口罩及養生飲品、麵包。