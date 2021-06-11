台南廣澤尊王石像也戴口罩、護目鏡 提醒信徒自我防疫

新冠肺炎疫情嚴峻，目前已進入三級警戒，奉祀主神廣澤尊王的台南市安平區威鎮堂，近來在廟旁廣澤尊王的雕像，也戴起口罩及護目鏡，引起地方關注。副堂主陳奕榕表示，近來新冠肺炎疫情嚴重，為提醒信眾，才會在雕像戴起護目鏡。

陳奕榕指出，事前均有向廣澤尊王請示經同意，加上雕像尚未開光，才敢幫雕像戴口罩及護目鏡，也希望藉此提醒民眾防疫。他說，這是全球性疫情，廣澤尊王希望信眾自律，做好自我防疫，也等於是照顧到廣大眾生。

堂主張盟宗說，該尊石像，是按照廣澤尊王未得道前牧羊時所雕，目前尚未開光，戴的是去年委託廠商生產印有威鎮堂的自家口罩。廣澤尊王戴起口罩及護目鏡，引起地方關注，甚有民眾專程前往一睹其丰采。