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台南廣澤尊王石像也戴口罩、護目鏡 提醒信徒自我防疫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
堂主張盟宗說，該尊石像，是按照廣澤尊王未得道前牧羊時所雕，目前尚未開光，戴的是去年委託廠商生產印有威鎮堂的自家口罩。記者邵心杰／翻攝
堂主張盟宗說，該尊石像，是按照廣澤尊王未得道前牧羊時所雕，目前尚未開光，戴的是去年委託廠商生產印有威鎮堂的自家口罩。記者邵心杰／翻攝

新冠肺炎疫情嚴峻，目前已進入三級警戒，奉祀主神廣澤尊王的台南市安平區威鎮堂，近來在廟旁廣澤尊王的雕像，也戴起口罩及護目鏡，引起地方關注。副堂主陳奕榕表示，近來新冠肺炎疫情嚴重，為提醒信眾，才會在雕像戴起護目鏡。

陳奕榕指出，事前均有向廣澤尊王請示經同意，加上雕像尚未開光，才敢幫雕像戴口罩及護目鏡，也希望藉此提醒民眾防疫。他說，這是全球性疫情，廣澤尊王希望信眾自律，做好自我防疫，也等於是照顧到廣大眾生。

堂主張盟宗說，該尊石像，是按照廣澤尊王未得道前牧羊時所雕，目前尚未開光，戴的是去年委託廠商生產印有威鎮堂的自家口罩。廣澤尊王戴起口罩及護目鏡，引起地方關注，甚有民眾專程前往一睹其丰采。

廟方指出，安平威鎮堂奉祀的廣澤尊王，為威鎮堂人員在今安平三鯤鯓海岸拾獲，神尊經整修開光後迎回奉祀，1999年立堂升匾，原在安平區州平二街立廟，目前遷至世平五街新址。

新冠肺炎疫情嚴峻，奉祀主神廣澤尊王的台南市安平區威鎮堂，近來在廟旁廣澤尊王的雕像，也戴起口罩及護目鏡，引起地方關注。記者邵心杰／翻攝
新冠肺炎疫情嚴峻，奉祀主神廣澤尊王的台南市安平區威鎮堂，近來在廟旁廣澤尊王的雕像，也戴起口罩及護目鏡，引起地方關注。記者邵心杰／翻攝

口罩 新冠肺炎 疫情

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