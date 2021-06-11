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疫情借取書不便？台南今起開放45處圖書館將書寄到府

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市各公共圖書館配合三級警戒關閉到28日，民眾可利用還書箱還書。圖／台南市議會提供
台南市各公共圖書館配合三級警戒關閉到28日，民眾可利用還書箱還書。圖／台南市議會提供

台南市議長郭信良接獲許多家長反映，圖書館配合三級警戒關閉到28日，民眾只能利用還書箱還書，借書僅能到新總館取書站預約取書，且書香宅急便服務只開放新總館、公園總館一次最多借10本書，還必須付70到80元運費，種種限制不便民，盼有更多借取書方式。南市文化局表示，即日起會開放各區圖書館等45處將書寄送到府，增加借書管道。

「書光光，心慌慌」郭信良說，由於各區圖臨時受到閉館指示，來不及提前公告，民眾措手不及，導致家中書籍有限，原本以為可採預約取書的方式借書，結果僅有永康區的新總館24小時取書站開放。雖然市圖鼓勵民眾在家利用電子資源閱讀，但許多家長抱怨，線上學習已讓孩子整天盯電腦，再接著看電子書，眼力實在吃不消。

另外，郭信良指，書香宅急便服務雖立意良善，但一次最多只能借10本書，且必須是同一圖書館在架上的書，不在架或跨館的書不能外借，加上運費要70到80元，上網預約到書籍送達至少要1周，讓借書可望而不可及。

文化局回應，截至昨天，宅急便有180多件，每一件都有10本書須處理，因避免室內逾5人群聚，目前館內沒有對外開放，都由館內人員去架上取書再送到取書站，若開放民眾到館取書容易產生群聚，因此目前只有開放新總館取書站。

為了鼓勵民眾宅在家，不用出門就可看書，文化局即日起擴大開放各區圖書館等45處提供宅急便服務，透過郵局將書籍寄送到府，由於是以5公斤為單位，所以大約可裝10本書，台南市運費70元、外縣市80元，至於是否有更好的方式開放到館取書，須再研議。

圖書館 文化局 郭信良

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