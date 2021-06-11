疫情重創休閒農場收入幾掛零 農委會紓困補貼方案出爐

因應新冠肺炎疫情衝擊休閒農業營運，農委會已頒布休閒農場及田媽媽班營運紓困補貼方案。臺南市目前符合申請資格的休閒農場有7家、田媽媽班有17家，為協助業者儘速取得補貼度過困境，市府已發送給符合資格業者紓困補貼申報文件，各業者填妥相關申請文件後，於期限內以紙本郵寄或電郵方式，向農業局農會輔導科提出申請。

以台南市農會經營的走馬瀨農場為例，到5月底房間取消約1500間，6月份目前取消約1400間，部份團體還在觀望，門票團體退9團約1萬2000人，戶外教學退10團約1000人，露營退6團約2130人。農業局表示，以觀光住宿為主的休閒農場幾乎是無營收，員工數又多，目前是安排輪休，或到農場進行清潔等基本工作，希望疫情趕快撐過去。

農業局長謝耀清表示，依據此次頒布補貼作業規範，農委會針對取得許可登記證且營業中或於警戒期間暫停營業的休閒農場（不包含停業、歇業的休閒農場），依面積大小訂定3萬元至25萬元不等補貼金額，每家一次補貼3個月營運資金，臺南市目前符合申請資格的休閒農場共有7家，共可獲276萬元紓困補貼。

另外，農委會輔導在案且無申請停業（若因疫情暫停營業不在此限）的田媽媽班，補貼3個月營運資金，每家每月補貼2萬元，臺南市符合申請資格的田媽媽班計有17家，共可獲得102萬元紓困補貼。

農業局指出，請符合申請資格的休閒農場經營者於7月15日前填寫申請書件，並備妥相關佐證文件，以紙本郵寄或電郵方式向該局農會輔導科提出申請，諮詢專線06-6322231#6648丁先生。

另請符合申請資格的田媽媽班檢附申請書及附件，於6月30日前以紙本郵寄或電郵方式向財團法人農業科技研究院申辦，諮詢專線03-5185179鍾小姐、03-5185110丁先生。