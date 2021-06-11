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配合南鐵地下化 東區光華街鐵路橋下涵洞16日起封閉

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市東區光華街鐵路橋下涵洞預計6月16日起施工封閉。圖／台南市交通局提供
台南市東區光華街鐵路橋下涵洞預計6月16日起施工封閉。圖／台南市交通局提供

台南市區鐵路地下化工程進行中，東區光華街鐵路橋下涵洞將在6月16日到8月23日配合封閉施工，工期約2個多月，為減低對封閉期間交通衝擊，南市交通局已規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人可依改道動線行駛。

交通局長王銘德表示，光華街鐵路橋下涵洞為當地民眾東西向往返的機慢車輛道路，因周邊路幅有限，必須採全封閉方式施作地下隧道結構基礎，施工封閉約2個多月，鐵路橋下涵洞封閉期間將以周邊道路大同路141巷、府連地下道及東門陸橋為主要道路，沿線將設置導引牌面，也會在重要交通結點派義交協助交通疏導。

交通局指出，交通部鐵道局已建立緊急應變機制，並與南市府建立溝通平台，遇任何緊急事件可立即處理，除了現場交管人員及相關改道牌面的引導之外，交通局大台南智慧中心已將光華街鐵路橋下涵洞鄰近府連地下道，以及東門陸橋等重要路口納入密切監測，機動調整路口紅綠燈。

鐵路地下化 鐵道

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