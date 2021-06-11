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台南水庫增逾億噸蓄水 二期稻灌溉6月中下旬敲定

中央社 / 台南11日電

5月底起連續2波鋒面降雨，台南曾文、烏山頭及南化等3座主要水庫水位全面回升，挹注逾1億公噸蓄水量，南水局今天表示，嘉南灌區二期稻作是否灌溉，6月中下旬就會敲定。

鋒面遠離，但曾文水庫及南化水庫因對流出現午後雷陣雨，集水區持續降雨，相較於5月底枯水，台南主要水庫水位全面回升，連白河水庫都打破空庫逾200天的狀態，開始蓄水。

水利署南區水資源局水情資料顯示，5月底起連續2波鋒面降雨，挹注曾文、烏山頭及南化等台南3大水庫逾1億公噸蓄水，其中烏山頭水庫蓄水率已達6成，南化水庫蓄水率也突破5成。

不過，台南3大水庫蓄水總量僅約去年同期的7成，台南水情燈號仍維持減量供水的橙燈，嘉南灌區二期稻作是否如期灌溉，南水局人員今天告訴中央社記者，嘉南二期稻作主要是靠曾文及烏山頭2座水庫供灌，以當下蓄水量來看，處於「較尷尬的狀況」，中央6月中下旬就會敲定。

南水局人員表示，台灣已進入汛期，目前台南的水庫蓄水除靠午後雷陣雨挹注外，仍待颱風入境帶來豪雨，才能解除旱象。

南水局觀測，截至今天上午11時，曾文水庫有效蓄水量8519萬公噸，蓄水率16.72%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量4776萬公噸，蓄水率60.78%；南化水庫有效蓄水量5302萬公噸，蓄水率58.28%；白河水庫有效蓄水量554萬公噸，蓄水率47.23%。

南化水庫 曾文 二期稻作

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