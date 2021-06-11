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影／口罩髒了繼續戴 台南復興國中家長會捐贈助弱勢生
台南市復興國中及家長會為讓弱勢學生及學區弱勢家庭、獨居老人在防疫期間有充足的口罩防護，今天上午贈送2萬多個防疫口罩給全校弱勢學生及學區內弱勢家庭，愛心獲得社區居民稱許。
校長陳文財表示，口罩由家長會長郭益成、副會長涂勝龍、何嘉晟出資購買，將發送給每名弱勢學生兩盒60個，同時也透過里長，捐贈每一里34盒約1000個口罩，發送給里內弱勢家庭使用。
家長會長郭益成表示，因三級防疫規定，學生口罩使用量大，對於弱勢學生或家庭，口罩費用無形中也增加了低收入家庭及獨居長者的經濟負擔。近日他在學區內購物，看到部分弱勢學生使用的口罩已經舊了，沒有防疫效果了，捨不得丟棄，內心充滿不捨，於是找了成功大學資源工程系博士涂勝龍、大盛實業總經理何嘉晟募資購買口罩。
郭益成、涂勝龍、何嘉晟今天上午將口罩贈送給學生及學區各里，由校長陳文財、東區里長聯誼會長周翊庭及關聖里長周楹婍代表接受。
陳文財說，對於弱勢學生，每天都有餐券讓學生領便當，有名學生領來的便當都和祖母一起吃，便當店獲知後，加菜加飯讓祖孫吃得好吃得飽，令人感動。
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