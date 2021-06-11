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疫情工作量大 嘉市郵局員工心肌梗塞送醫救回

中央社 / 嘉義市11日電

嘉義後湖郵局內勤窗口劉姓員工9日心肌梗塞送醫，目前在加護病房，他妻子在臉書控訴，丈夫因疫情工作量大，終究累垮了；嘉義郵局證實員工身體不適住院，將盡全力協助家屬。

嘉義郵局局長彭履恒今天表示，這名劉姓員工服務郵局多年，主要負責郵務窗口，9日晚上劉姓員工打電話告知服務單位主管，身體非常不舒服，隔天無法上班，後來，主管再度打電話聯繫，劉姓員工家屬告知，人在醫院加護病房，已進行心導管裝支架手術。

彭履恒說，後湖郵局計算最近3個月的來客數，平均上班日的來客數約在210人左右，目前有5個櫃台窗口處理業務，其中3處儲匯、2處郵務，而這兩週業務量有比較大；面對嚴峻疫情，郵局員工每天接觸群眾，壓力越來越大，郵政工會已積極向上反映並爭取員工納入疫苗的接種名單內。

彭履恒指出，因防疫期間，外人還無法前往醫院探視病患，後湖郵局主管、郵政工會人員與家屬保持聯繫，會盡全力協助家屬。

劉姓員工妻子、黃姓護理師在臉書（Facebook）PO文，指在嘉義後湖郵局內勤上班的丈夫，9日晚上終究累垮了，突然心肌梗塞緊急送醫進行心導管手術，並住進加護病房。常聽丈夫表示郵局每天人滿為患，一天要接觸200至300人。

內文指新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，員工還要幫忙量體溫並控管人流，上班工作量很大，幸運一點同事互相幫助，倒霉一點，自己做到沒時間喝茶上廁所，輪到吃午餐時，還被客戶刁難有什麼資格吃午餐。

黃姓護理師認為，當國家有難，郵政人員要站在第一線，直接面對來自四面八方的群眾，上班壓力實在很大，卻不能列入疫苗接種名單內，郵政人員發現不被重視也不被保護，令人情何以堪。

郵局 嘉義 疫情

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