挺第一線防疫人員及時雨！嘉邑行善團捐嘉縣防護衣面罩

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉邑行善團秉持一貫助人為樂愛心，面對抗疫物資短缺，盡力保護第一線防疫人員安全，嘉邑行善團理事長徐文志上午在嘉義縣政府大門前，捐贈縣府防護衣4000件及防護面罩200個，縣長翁章梁代表接受，感謝行善團慷慨捐贈，造福醫護齊心抗疫。

本土疫情持續延燒，在艱難時刻，嘉邑行善團支持防疫作戰，期盼緩解醫療篩檢量能及防疫物資需求的壓力，同時保護前線的工作人員，在對抗病毒路上不孤單，大家同舟共濟，互相扶持，期望能早日恢復正常生活。

翁章梁感謝嘉邑行善團的善心，協助政府推動讓社會更加進步、防疫更有力，頒發感謝狀給嘉邑行善團理事長徐文志，對民間慈善團體與政府共同防治新冠肺炎疫情及守護第一線醫護及警消人員安全，表達肯定與感謝。

徐文志表示，嘉邑行善團平時造橋鋪路、施棺貧困，在疫情嚴峻期間，捐贈隔離衣與防護面罩等救助物品，對第一線防疫人員表達最高敬意，疫情嚴峻期間，防疫總動員，相信台灣定能抗疫成功。

衛生局長趙紋華呼籲，防疫工作人人有責，保護他人也保護自己，不要讓自己成為防疫破口，面對這波疫情，政府與民間團結一心，政府前線抗疫，民眾落實自主管理，配合各項防疫措施，才能早日戰勝疫情，恢復往日榮景。