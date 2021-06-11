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抗疫助弱勢 台南歸仁獅子會捐8萬片口罩助中低收入戶

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁獅子會、市議員許又仁合力捐贈8萬片口罩給南關線四區中低收入戶；歸仁區長魏文貴（左二）代表四區中低收入戶感謝。記者周宗禎／攝影
台南歸仁獅子會、市議員許又仁合力捐贈8萬片口罩給南關線四區中低收入戶；歸仁區長魏文貴（左二）代表四區中低收入戶感謝。記者周宗禎／攝影

疫情嚴峻外出不戴口罩開罰，有弱勢民眾一直重複使用。台南歸仁獅子會、市議員許又仁合力採購口罩8萬片、1600盒上午捐給仁德、歸仁、關廟、龍崎四區中低收入戶及低收入戶家庭，由四區公所協助轉發。

歸仁區長魏文貴代表南關線4區1519戶感謝許又仁議員牽線、歸仁獅子會與仁友關懷協會協助，在疫情嚴峻的時候提供現在大家最需要的口罩；列冊中、低收入歸仁600戶、仁德533戶、關廟360戶、龍崎26戶共1519戶，會妥善分發。

歸仁獅子會長邱明財表示，疫情嚴重，口罩對中低、低收入家庭是一大負擔。歸仁獅子會盡棉薄之力捐贈口罩，希望大家把自己保護好。

許又仁說，他也是歸仁獅子會友，感謝獅子會與仁友關懷拹會支持、現在疫情這麼嚴重、每個人都需要戴口罩，獅子會詢問有沒有哪些地方需要協助，歸仁區長魏文貴提及，中低收入戶常因經濟問題沒有辦法每天更換一片口罩，但不換也不行、不帶又會被罰，這成為家庭經濟的負擔。

台南歸仁獅子會、市議員許又仁合力捐贈8萬片口罩給南關線四區中低收入戶。記者周宗禎／攝影
台南歸仁獅子會、市議員許又仁合力捐贈8萬片口罩給南關線四區中低收入戶。記者周宗禎／攝影
台南歸仁獅子會、市議員許又仁合力捐贈8萬片口罩給南關線四區中低收入戶。記者周宗禎／攝影
台南歸仁獅子會、市議員許又仁合力捐贈8萬片口罩給南關線四區中低收入戶。記者周宗禎／攝影

口罩 獅子會 疫情

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