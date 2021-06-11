疫情累壞了！郵務工作量大增 工作人員累到住院裝支架

中華郵政嘉義後湖郵局內勤窗口劉姓員工，前晚身體不適住進加護病房，員工妻子臉書發文感嘆，工作太忙終究累垮了，郵局員工壓力大卻不被重視、不被保護；嘉義郵局局長彭履恒坦言，這段時間郵局工作量增加、真的辛苦，會持續關懷這名同仁，總局將撥款慰勞大家辛苦。

彭履恒表示，後湖郵局劉姓同仁負責窗口業務，前晚出現身體不舒服到醫院就診，之後就打電話給主管表示，心臟要裝支架，隔天要排休請假。

主管昨天去電關心，他的妻子接電話表示，丈夫正在加護病房，說明病況後，感嘆這段時間郵務工作量太多、真的太忙，之後就將感歎、不滿寫到個人臉書、引起討論。

彭履恒說，受到疫情及端午節影響，這段時間內外勤工作量都增加許多，近2周郵件投遞數量比去年同期增加了2成多，窗口服務工作量也比平常增加1成8，這些都有勞同仁們共同承擔、服務，真的很辛苦。

據了解，在後湖郵局服務的劉姓男子身體相當壯碩，可能因為近期工作忙，前晚突然身體不適，疑因心肌梗塞，緊急到醫院做心導管支架，現住院休養中。

後湖郵局表示，郵局和工會都持續關懷劉姓同仁，也會全力協助家屬。