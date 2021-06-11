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防疫關懷不中斷 弘道社工化身外送員送長輩防疫包

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
弘道老人福利基金會嘉義服務處成立無接觸送愛到宅的「福幫達」，設計結合防疫用品及食品居家防疫物資包，社工化身「福幫達外送員」送防疫物資包。圖／弘道嘉義服務處提供
弘道老人福利基金會嘉義服務處成立無接觸送愛到宅的「福幫達」，設計結合防疫用品及食品居家防疫物資包，社工化身「福幫達外送員」送防疫物資包。圖／弘道嘉義服務處提供

弘道老人福利基金會嘉義服務處在地關懷服務，近百名獨居、老老照顧及邊緣戶長輩，還有弱勢家庭照顧及社區關懷據點，因應防疫三級，暫停社區據點服務，改以電話問安，為化解長輩孤寂感，延緩身心退化，社工用視訊帶長輩健身運動。

另，針考量近百名弱勢長輩外出風險及對實名制不熟悉，成立無接觸送愛到宅的「福幫達」，設計結合防疫用品及食品居家防疫物資包，由社工化身為愛的「福幫達外送員」，化解弱勢長輩「疫」外無助感。

79歲獨居未婚賴爺爺不知道去那買口罩，一個口罩載好幾天捨不得換，也不知道要換，成為疫情下高風險者，志工送上居家防疫物資包；賴爺爺感動說，「只知道出門戴口罩，不知道要替換，妹妹一次寄5、6片給我，我就省著用，弘道送口罩給我，口罩夠用，感覺安心多了，謝謝弘道」

居家防疫物資包有口罩、酒精和兩周生活所需米、麵條、點心、保久乳，還有手部運動、腦力訓練及簡易小手作等教具「在宅工具包」，社工戴口罩、每離開一戶就用酒精消毒的防疫措施，將居家防疫物資包放長輩家門口，然後走到馬路另一頭，打電話請長輩到門口拿取，與長輩隔馬路揮手。

弘道嘉義服務處大林社區服務中心，感謝中華社會福利聯合勸募協會補助支持獨居長者服務，針對急迫性需求弱勢獨居長者，弘道嘉義東石社服中心仍提供無接觸送餐服務，讓關懷服務不中斷。

弘道嘉義服務處長張儀芬說，防疫減少人與人接觸，長輩孤獨感遽增，暫停據點服務，擔心長輩身心退化及心情煩悶情緒問題，透過兩周一次無接觸「福幫達」居家防疫物資包，陪伴關懷弱勢長輩安心度過疫情。助老愛心電話：05-3103616。郵局劃撥帳號：21941729戶名：弘道老人福利基金會，或可上弘道官網查詢捐款方式。

弘道老人福利基金會嘉義服務處成立無接觸送愛到宅的「福幫達」，設計結合防疫用品及食品居家防疫物資包，社工化身「福幫達外送員」送防疫物資包。圖／弘道嘉義服務處提供
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弘道老人福利基金會嘉義服務處成立無接觸送愛到宅的「福幫達」，設計結合防疫用品及食品居家防疫物資包，社工化身「福幫達外送員」送防疫物資包。圖／弘道嘉義服務處提供
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弘道老人福利基金會嘉義服務處成立無接觸送愛到宅的「福幫達」，設計結合防疫用品及食品居家防疫物資包，社工化身「福幫達外送員」送防疫物資包。圖／弘道嘉義服務處提供
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口罩 獨居 嘉義

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