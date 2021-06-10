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官民合力防疫 雲林組「社區防疫網」即刻啟動

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天主持縣府防疫應變主管視訊會議後成立社區防疫網。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善今天主持縣府防疫應變主管視訊會議後成立社區防疫網。圖／雲林縣政府提供

疫情嚴峻，且端午節將至，雲林縣為防堵疫情進入社區，縣府各局處今起與20鄉鎮市公所組成社區防疫網，透過政策宣導、防疫作為執行及服務等，嚴守社區防線。

縣長張麗善今天主持縣府防疫應變主管視訊會議，會後成立雲林縣社區防疫網，將由各鄉鎮市及轄內村、里、鄰長等人員，組織聯繫群組，並採系統性通報，落實防疫作爲，而針對違規者將立即通報處置。

張麗善指出，防疫執行由各鄉鎮市透過村里辦公處、垃圾車廣播、村里鄰長通訊設備通報，及學校各班群組、縣府與公所官網、臉書、跑馬燈等多元管道，宣導各項防疫政策。

另防疫服務包含社區防疫站、消毒水供應站，預防性加強清消計畫、獨居老人及弱勢族群關懷等，有需求民眾也可向社區心理諮商關懷專線05-5345811、1925或地方衛生所詢問。

張麗善呼籲，端午連假將至，預估6月11日至13日會有些許返鄉人車潮，仍希望民眾忍一時不便，一起不返鄉、不探親、不串門、不餐敘、不聚會，多利用視訊及電話表心意。

雲林縣社區防疫網由20鄉鎮市公所與縣府各局處組成。圖／雲林縣政府提供
雲林縣社區防疫網由20鄉鎮市公所與縣府各局處組成。圖／雲林縣政府提供

張麗善 疫情 衛生所

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