官民合力防疫 雲林組「社區防疫網」即刻啟動

疫情嚴峻，且端午節將至，雲林縣為防堵疫情進入社區，縣府各局處今起與20鄉鎮市公所組成社區防疫網，透過政策宣導、防疫作為執行及服務等，嚴守社區防線。

縣長張麗善今天主持縣府防疫應變主管視訊會議，會後成立雲林縣社區防疫網，將由各鄉鎮市及轄內村、里、鄰長等人員，組織聯繫群組，並採系統性通報，落實防疫作爲，而針對違規者將立即通報處置。

張麗善指出，防疫執行由各鄉鎮市透過村里辦公處、垃圾車廣播、村里鄰長通訊設備通報，及學校各班群組、縣府與公所官網、臉書、跑馬燈等多元管道，宣導各項防疫政策。

另防疫服務包含社區防疫站、消毒水供應站，預防性加強清消計畫、獨居老人及弱勢族群關懷等，有需求民眾也可向社區心理諮商關懷專線05-5345811、1925或地方衛生所詢問。