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一站購足嘉義美味30家美味 3女創平台推主題「防疫包」

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧（左二）、榮町公司總監蔡泳瀠（左一）、臉書「嘉義異鄉人」創辦人孫育晴（右一）聯手創「嘉義女流會社」平台，上周五首次直播。圖／嘉義女流會社提供
嘉市林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧（左二）、榮町公司總監蔡泳瀠（左一）、臉書「嘉義異鄉人」創辦人孫育晴（右一）聯手創「嘉義女流會社」平台，上周五首次直播。圖／嘉義女流會社提供

疫情嚴峻使商家顧客銳減，嘉市知名林聰明砂鍋魚頭的執行長林佳慧與榮町公司總監蔡泳瀠、臉書「嘉義異鄉人」創辦人孫育晴聯手，創「嘉義女流會社」平台，集合超過30個嘉義在地品牌，以防疫包為概念，推各式組合包，讓人免跑多處、一次買到嘉義各家特色，也符「一站購足」觀念。

嘉市府社會處指出，嘉市已有9間通報減少工時，包括1間幼兒園、1不動產仲介、1廣告印刷、1旅遊業、1社福團體基金會、1批發零售、1餐飲業、1電子遊戲場、1製造批發零售；幼兒園撤回欲請領其他補助。

林佳慧指出，嘉市餐飲業店家等營業大受影響，且去年來不及轉型，今年更無法轉型，要加入外送平台，市場較侷限地方，她思考將各自打拼業者集合起來，加上她本身有物流經驗，「從馬路變網路」，推出不同主題的組合包，共同推廣讓顧客「記住嘉義的味道」。

嘉義女流會社每周五直播，上周首播推出兩款組合包，各含6家的產品，「澎派A組」有林聰明沙鍋魚頭、阿榮師啤酒鴨、半畝田北方麵食館、所長茶葉蛋、樂檸漢堡、蕊杜巧克力工坊，另個「熱情B組」有2家相同，其餘為明木滿月油飯、方塊吐司、品安豆漿豆花、新台灣餅舖等。

林佳慧透露，目前超過30店家、商品破300種，本周會再推多款主題美食組合，取名「女流辣妹組」、「女流氣質」、「女流霸氣外露」等，之後會擴大有健康食品、文創產品，並做公益，未來也將成立網站，可買單一家的商品。

林佳慧笑稱，光撿貨就費工，並顧慮到產品分量要適當、保存條件冷藏或常溫等，首周直播完效果不錯，陸續散單有40組，還接到電商平台下訂300筆。

嘉義女流會社集合超過30個品牌、破300種商品，以防疫包為概念，推出各種主題的組合包。圖／嘉義女流會社提供
嘉義女流會社集合超過30個品牌、破300種商品，以防疫包為概念，推出各種主題的組合包。圖／嘉義女流會社提供

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