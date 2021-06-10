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新台灣首富張聰淵慨捐260萬 雲林饒平國小生有平板電腦上課了

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
華利實業董事長張聰淵。圖取自全景網
華利實業董事長張聰淵。圖取自全景網

全國各級學校5月18日起停止到校上課，改實施線上教學持續學習，但有些學生家中無人照顧，甚至設備不足，仍得到校才有辦法學習。新台灣首富張聰淵得知地方學校有需要，透過友人表達捐贈經費助學的意願，受惠的雲林莿桐饒平國小得知後表示，將優先購置200台平板等資訊設備，供學生安心線上學習使用。

2021台灣首富之位，由製鞋大王張聰淵登上寶座，他起家的工廠就坐落在雲林莿桐饒平國小後方產業道路上，鞋業公司占地一公頃，附近仍都是稻田，另一家規模較小的「頂倢行」則位在斗六市。

饒平國小校長謝淑媒說，張聰淵友人轉述，張30多年前在饒平設廠，雖然後來把生產線移至國外，不過仍保留舊工廠，並轉變成採購鞋業物料的部門，尚有25名員工在此工作。

張的友人又說，張昔日的老同事、老朋友都還在當地，也許是這段與莿桐鄉深厚的淵源使然，張才託付他聯繫學校，最終促成這樁美事，將捐260萬元給校方，希望盡一己之力，回饋地方學子。

謝淑媒說，疫情嚴峻，張聰淵的這筆經費來的正是時候，不僅雪中送炭，對學生而言更是及時雨，學校將購買平板電腦，配發給三至六年級學生每人一部，讓大家在停課不停學期間都能順利線上學習。

謝淑媒說，等到教學恢復正常後，平板電腦會作為資訊教學教材，藉科技載具提升平時教學品質，另其餘經費挹注於常態社團，包含低年級免費課後照顧，兒童樂隊等，將張聰淵的善心，有效投注在學生學習領域。

2021台灣首富張聰淵30多年前在雲林莿桐設立起家工廠，今他透過友人協助捐款，將捐260萬元經費予莿桐饒平國小助學。記者陳苡葳／攝影
2021台灣首富張聰淵30多年前在雲林莿桐設立起家工廠，今他透過友人協助捐款，將捐260萬元經費予莿桐饒平國小助學。記者陳苡葳／攝影

疫情 張聰淵

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