聽新聞
test
0:00 / 0:00
林班地筍農受嚴重旱災卻無法申請補助？陳明文研擬修法
台灣今年遭逢嚴重旱災，嘉義縣竹筍地也因天旱的關係發不出來，收成量僅往年2至3成，農糧署本月2日公告筍災進行救助，但適用對象並未涵蓋林班地筍農，引發不少疑問和反彈，立委陳明文研擬修正補助辦法，將竹筍納入林業損失補助範圍。
嘉義縣山區不少農民向林務局承租國有林班地開墾，農糧署6月2日公告筍災救助辦法，但範圍侷限農地，縣內林班地承租戶紛表難以接受，認為政府對天然災害的救助，存在一國兩制。
陳明文接獲陳情，研判是行政院農委會「天然災害救助辦法」框架造成的，依該辦法第五條第二項第二款規定，農糧署救助的是「農作物」的災損，而林班地的竹筍若將之定位成農作物，則會有山坡地超限利用的問題。
但陳明文表示，竹木也是林務局允許重植的作物，林班地承租戶只要是合法使用土地没有違規，那他們的使用權和所生的財產，就應該受到保護及保障，因此他也協調農糧署及林務局，研議修正救助辦法第六條，以森林副產物的名義，把竹筍納入林業損失補助範圍。
林務局回應，此提案已報農委會，須等農委會核定後公布，陳明文也呼籲農民，要把受損情形報給鄉公所，才能讓林班地的竹筍災損救助，能儘快的依程序來進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言