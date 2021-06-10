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台南女中百年歷史紅磚建築紅樓整建開工 用課程寫歷史

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中自強樓為歷史建築，將進行1年8個月的整建工作，今天舉行開工儀式。記者鄭惠仁／攝影
台南女中自強樓為歷史建築，將進行1年8個月的整建工作，今天舉行開工儀式。記者鄭惠仁／攝影

台南女中歷史建築自強樓整建工程今天動工，這棟超過百年的老建築，為紅磚折衷式樣，具帕拉第奧柱式風格，工期1年8個月。修建過程也將融入課程，讓學生了解建築藝術以及木匠、工匠施作過程，有著文化傳承的意義。

台南女中自強樓建於1917年，歷經百年歲月，曾因地震受損而有維修過，由於建築老舊，學校爭取從新整修，獲文化部、教育部補助經費，加上學校自籌費用，經費共6100多萬元，委由參與許多歷史建築修復工程的建築師陳柏宏承做。

工程原本預定暑假期間動工，因疫情而致停課影響，提早在今天舉行施工儀式，有校長鄭文儀、陳柏宏、台南市文資處秘書李雪慈等人參加。

李雪慈也是台南女中的校友，她說，紅樓是南女中校友共同的回憶，雖畢業已久，但建築維護良好，依然沒變。校友們對紅樓的整建也都很關心及重視，希望能恢復初建時期之美，也期待透過整修，能從老建築中找到隱匿在空間裡的歷史物品。

校長鄭文儀說，從老照片來看，104年前的台南女中和現在模樣幾乎沒有改變，有變的是校前松樹變成榕樹，也因為如此，即使畢業超過半世紀的校友回母校，那種少女時期的記憶依然一樣。這次除了整修自強樓，並且結合建築師陳柏宏團隊，融入課程，除了由攝影團隊完整記錄修建過程，也讓學生了解建築及工藝之美，認識各項工法，傳承文化藝術。

陳柏宏表示，自強樓為磚構造建築，也是全國唯一在2樓設計大型集會所的學校建築，當初全棟都是木地板，有早期學生擦地板照片為憑。此建築採折衷主義，仿西式設計，立面上保留有日治時期第一批留歐建築師的設計樣式，融入西洋古典元素，如希臘柱頭等，也展現特有建築之美。

台南女中自強樓為歷史建築，將進行1年8個月的整建工作，今天開工。記者鄭惠仁／攝影
台南女中自強樓為歷史建築，將進行1年8個月的整建工作，今天開工。記者鄭惠仁／攝影
台南女中自強樓為歷史建築，將進行1年8個月的整建工作，今天舉行開工儀式。記者鄭惠仁／攝影
台南女中自強樓為歷史建築，將進行1年8個月的整建工作，今天舉行開工儀式。記者鄭惠仁／攝影

歷史建築

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