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影／防疫加強力道！嘉縣傳統市場展開稽查首日開4罰單

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府經濟發展處會同警方上午組成聯合稽查小組，加強傳統市場稽查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府經濟發展處會同警方上午組成聯合稽查小組，加強傳統市場稽查。圖／嘉縣府提供

端午節連假將近，嘉義縣政府連日加強宣導疫情熱區鄉親不要回嘉，為避免群聚傳統市場湧入買人潮，為加強人流管制，縣府經濟發展處會同警方上午組成聯合稽查小組，加強傳統市場稽查，首日開出4張未戴口罩舉發單。

考量嘉縣市場規模型態，與其他縣市不盡相同，基於防疫需求及疫情現況，一開始採柔性勸導，發現部分市場防疫執行不落實，全台防疫三級延長，嘉義縣已發生17例本土 確診案例，為避免防疫破口，即日起對傳統市場採取強力稽查開罰。

縣長翁章梁強調，到市場未戴口罩，即刻開罰，今起分組前往各公民營市場展開防疫稽查；經發處長江振瑋率隊聯合警方，每天分組到市場稽查，上午稽查朴子市第二公有零售市場、義竹鄉公有第一攤販市場、民雄鄉第一公有零售市場及梅山鄉第一公有零售市場。

攤商及採買民眾都配合戴口罩，市場入口也設置實聯制，出入口也設置手部清潔及宣導分流，但仍有零星民眾未戴或配戴不完全，警方開單舉發4件，移交衛生局裁罰。江振瑋呼籲鄉親自主依單雙分流分日採買，一定要戴好口罩，一次買足，不要逗留，不要交談，回家進門前消毒雙手，保護自己，保護家人。

縣府表示，只在市場出入口實施實聯制效果不大，已要求市場管理單位輔導場內外攤商都設置實聯制，未來如需疫調，才能精準匡列可疑帶原或接觸者。另因應地方民情不同，傳統市場以現金為大宗交易模式，已要求設置消毒設施供民眾進出市場使用，兼顧民眾採買及攤商生計，將風險降至最小。

嘉義縣府經濟發展處會同警方上午組成聯合稽查小組，加強傳統市場稽查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府經濟發展處會同警方上午組成聯合稽查小組，加強傳統市場稽查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府經濟發展處會同警方上午組成聯合稽查小組，加強傳統市場稽查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府經濟發展處會同警方上午組成聯合稽查小組，加強傳統市場稽查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府經濟發展處會同警方上午組成聯合稽查小組，加強傳統市場稽查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府經濟發展處會同警方上午組成聯合稽查小組，加強傳統市場稽查。圖／嘉縣府提供

口罩 傳統市場 實聯制

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