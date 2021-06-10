溫乾旱南市玉米災損 明起至7月12日現金救助申請

台南市青割玉米及鹽水區硬質玉米日前高溫乾旱，造成植株普遍矮小、缺株及黃化萎凋，農委會今公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，符合救助資格農戶，明（11）日起至7月12日止，可向土地所在地公所提出申請，假日不受理，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市長黃偉哲指出，農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」調整如下，一、農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。三、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。

市府農業局長謝耀清說，此次公告硬質玉米災損每公頃救助1萬6千元、青割玉米災損每公頃救助1萬700元，符合資格農民6月11日起至7月12日止，可向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。