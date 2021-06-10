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溫乾旱南市玉米災損 明起至7月12日現金救助申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
日前高溫乾旱，造成台南市青割玉米及鹽水區硬質玉米傳出災情。圖／台南市政府農業局提供
日前高溫乾旱，造成台南市青割玉米及鹽水區硬質玉米傳出災情。圖／台南市政府農業局提供

台南市青割玉米及鹽水區硬質玉米日前高溫乾旱，造成植株普遍矮小、缺株及黃化萎凋，農委會今公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，符合救助資格農戶，明（11）日起至7月12日止，可向土地所在地公所提出申請，假日不受理，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市長黃偉哲指出，農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」調整如下，一、農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。三、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。

市府農業局長謝耀清說，此次公告硬質玉米災損每公頃救助1萬6千元、青割玉米災損每公頃救助1萬700元，符合資格農民6月11日起至7月12日止，可向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

而農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

農委會今公告台南市青割玉米及鹽水區硬質玉米為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，市府農業局完成相關申報作業海報方便符合資格的受災農民申辦。圖／台南市政府農業局提供
農委會今公告台南市青割玉米及鹽水區硬質玉米為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，市府農業局完成相關申報作業海報方便符合資格的受災農民申辦。圖／台南市政府農業局提供

災損 農民 農委會

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