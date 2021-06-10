一期作休耕 台南青農擺攤當搬運工撐農夫夢

台南下營青農趙益嘉和王勁涵兩人懷抱農夫夢，110年一期稻作因乾旱休耕，全部被打亂，原本承租3甲多土地，農地全被收回，兩人為了生計，只好批菜及水果到市場賣，但又沒有熟客生意不好，反倒賠錢，最近到麻豆青果市場搬運工，清晨3點到7點，每天工資900元，才有固定收入，前一陣子缺少雨水乾旱嚴重，兩人很擔心二期作持續休耕，最近下大雨水庫有進帳，二期作應該可以順利供灌相當開心，決定再租農地拚看看。

原本在多媒體公司上班，擔任業務經理的趙益嘉、行銷經理的王勁涵，因對農務有興趣，約7年前開始租地從事農務，兩人從零開始學習，種稻每分地可以有1500元至2000元的利潤，但合資種高麗菜就遇上疫情嚴峻滯銷，趙益嘉說，種高麗菜兩年都賠錢，一年賠70幾萬元，一年賠40多萬元，市議員陳秋宏曾協助購買捐給弱勢團體，也有很多民眾響應到田裡自採，因此雖然賠錢但沒澆熄兩人的農夫夢。

最慘的是嘉南地區110年第1期作休耕，趙益嘉說，因政府祭出的每公頃補償金非常高，地主都被收回申請補助，他們不像農二代家裡有土地，都是靠承租農地種植，衝擊最大，沒有農地可種，原本代工噴藥施肥等工作，也是一大收入，結果全面休耕也沒代工可做，「真的很慘」。

兩人為了生計，批蔬菜水果到市場擺攤，但因沒有熟客怕賣不出去，又不敢批太多貨，有時還會賠錢，若生意好一點，一天利潤每人可分500元，吃三餐可以，但遇到要繳費像是健保費、保險等，就會捉襟見肘，最近找到麻豆青果市場蔬菜搬運工，凌晨3點到7點，每人工資900元。