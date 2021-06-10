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老天幫忙！湖山水庫蓄水量破5成 水情緩和仍要節約用水

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣湖山水庫上月蓄水量跌至3成，託梅雨鋒面帶來豐沛降雨之福，如今已突破5成。記者陳苡葳／攝影
雲林縣湖山水庫上月蓄水量跌至3成，託梅雨鋒面帶來豐沛降雨之福，如今已突破5成。記者陳苡葳／攝影

梅雨鋒面帶來連日降雨，各地旱象逐漸舒緩，湖山水庫蓄水量終於突破5成，今天已來到57.21 %，不過為因應下一季枯水期，目前水庫以蓄水為先，每日供水量仍暫維持15.5萬噸，可望接下來再來一、二波降雨，旱象有機會完全解除。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，前一波降雨下在集水區，加上近日午後雷陣雨，水庫進帳不少，今天水庫水位199.35公尺，有效蓄水量2909.87萬噸。

「真的是老天幫忙！」李炎任說，上月蓄水量直直落到33%，水位從去年到本月6日才有明顯回升，8日上午10點上月的190.36公尺上升到197.74公尺，蓄水量突破50%，今天又再上升，只要陸續還有進帳，預期可撐到9月。

湖山水庫從2月中旬開始減供水量，民生用水每日供給量從原本約20萬噸，逐步調降到目前為15.5萬噸左右，雖然庫區陸續有水源進帳，不過目前仍需蓄水以備不時之需，期待7、8月將水庫蓄滿，因此暫時維持現行供水量，民眾還是要節約用水。

水庫 旱象 梅雨

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