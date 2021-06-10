挺防疫 沐恩公司捐160組隔板給台南員警

新冠肺炎疫情嚴峻，第一線員警每日需與不同的民眾接觸，是感染的高風險族群，台南市塑膠製品沐恩公司副總經理李承恩，為讓員警安心執勤，致贈160組外銷日本防疫隔板給台南市警三分局，讓員警多一層防護，分局長朱信憲致贈感謝狀，感謝沐恩公司的愛心義舉。

台南市塑膠製品沐恩公司副總經理李承恩，昨天到台南市警三分局捐贈160組防疫隔板給員警，由分局長朱信憲代表接受，朱信憲回贈感謝狀，謝謝沐恩公司力挺員警防疫。 沐恩公司位於台南市安南區，公司是國內知名塑膠製品大廠之一，與眾多世界知名品牌合作。

警方說，這次新冠肺炎疫情嚴峻，防疫物資的需求量也漸增，訂購相關防疫產品，須等候一段時日才能交貨，沐恩公司昨天捐贈南警第三分局160組外銷日本防疫隔板，可謂及時雨，溫暖了員警的心。