台南端午家戶聯防獎金惹議 將轉為里辧公室工作津貼

為避免端午返鄉潮造成防疫破口，台南市政府日前公布「家戶聯防」獎金制措施，卻引起爭議，不少里長反映，市府即使沒發獎金，他們也會積極勸導返鄉者前往篩檢，建議市府將獎金轉換成防疫工作津貼，提供里辦公室購買防疫物資，對此，台南市長黃偉哲今表示會從善如流，將透過「工作津貼」讓地方防疫工作全面到位。

外界對於「家戶聯防」獎金制持不同看法，市府表示該措施是想給予鄰里長鼓勵，「不是惡意通報，而是善意關懷」。不過，台南有不少里長反映，即使市府沒發獎金，他們也會積極勸導端午返鄉者前往篩檢，若市長黃偉哲要肯定鄰里長辛苦防疫，建議將獎金轉換成防疫工作津貼，提供給里辦公室，讓里幹事或里長購買相關防疫物資。

南市府考量後，今宣布，南返者自願前往篩檢，快篩陽性者，市府將發放「家戶聯防工作津貼」1千元給里辦公室，若PCR檢驗確診，津貼則為1萬元，自願篩檢時間在端午連假前後的6月11日到14日，配合中央「決戰家戶」防疫作為，希望發揮區里鄰關懷最大精神，由區里協助家戶聯防。

黃偉哲表示，若篩檢出陽性者，將把家戶聯防的工作津貼提供里辦公室，作為相關防疫費用，該費用是作為未來家戶聯防的工作所需。作為市長和防疫人員，對市民健康是有責任的，不論是透過行政體系或是市民自己的警覺，目的都是希望能全面阻斷社區傳播鏈的發生。

市府表示，並非強制要求南返者篩檢，而是以鼓勵和勸導為最主要原則，鼓勵民眾善意勸導，發揮鄰里守望相助精神。