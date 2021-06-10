影／台南月牙灣漁光島雨勢後一片狼藉 美麗沙灘變色

台南最美麗，有月牙灣景致的漁光島，日前因彩雲颱風以及接續的強勁西南氣流影響，美麗的沙灘變了色，目前遍布被打得支離破碎的柯棚以及保麗龍、聚丙烯發泡材質浮具，加上疫情下幾無遊客的景象，漁光島失去光彩。

安平區漁光里長林寧峰今天表示，漁光島沙灘管理權屬港務公司，每年的沙灘的環境維護都委由安平區公所發包，由得標廠商負責。這次因強勁西南氣流造成淺海大量蚵棚損壞，被海浪捲到沙灘上，廠商已勘查過，由於目前海上仍有部分損壞的竹棚在漂流，加上近日會再有另一波西南氣流，因此廠商將在下周清理，恢復美麗景色。

上周彩雲颱風來襲，受外圍環流影響，台南沿海的浪增強，使得仍在養殖中的蚵棚，而颱風過後，又有梅雨鋒面，雖帶來甘霖，暫時解除旱象，但強勁的西南氣流，再度襲擊蚵棚，造成更多蚵棚受損，被打得支離破碎，漂流到岸邊。從曾文溪口以南到二仁溪，整個有沙灘的海岸線布滿蚵棚、竹子以及浮具，陸續由環保局、農業局清理中。

針對竹製蚵棚及保麗龍、聚丙烯材質浮具易遭強浪摧毀及易破碎問題，台南社大研究員晁瑞光建議市府應積極輔導蚵農使用硬式浮筒及新式浮棚。硬式浮筒無破碎問題，沖上岸依舊完整可以再用，若真破掉，後端回收處理也較容易。