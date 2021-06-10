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疫情減少外出 台南動物之家提供線上預約認養
疫情仍嚴峻，為降低感染風險，台南市動物之家認養業務不中斷，持續運用線上資源與社群媒體推廣認養，籲請外界多加利用。
台南市動保處說，配合中央流行疫情指揮中心防疫因應措施，三級警戒期間暫停一般參訪與志工體驗服務，民眾如果要認養動物，可前往南市動物之家網站 https://asms.coa.gov.tw/Amlapp/App/Default.aspx ，或灣裡及善化站志工臉書粉絲頁「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」、「善收的汪哥與喵姐」瀏覽收容的犬貓資訊。
若看到喜歡的犬貓，可於開放時間打電話詢問犬貓健康狀況，確定開放認養後再前往園區辦理認養手續，可加快媒合機會，縮短在外停留時間。
動物之家於疫情三級警戒期間開放時間不變（星期二至星期六上午9點至12點，下午1點30分至4點30分），民眾進入動物之家善化站（南市善化區昌隆里東勢寮1之19號、電話06-5832399）、灣裡站（南市南區省躬里萬年路580巷92號、電話06-2964439），須配合防疫規定量測體溫、全程配戴口罩及洗手消毒，另外，園區嚴格管控人流，室內不超過5人，室外不超過10人。
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