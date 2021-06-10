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抓娃娃機台主大逃亡！度不過疫情低價拍賣 憂連鎖倒店

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝
許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝

本土疫情升溫到3級警戒，8大場所及抓娃娃機等休閒娛樂場所，須關閉暫停營業，面對疫情嚴峻、店面高租金，許多抓娃娃機場主、機台主已決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售，業者坦言現況真像「機台主大逃亡」，更憂慮後續影響、可能出現連鎖倒店潮。

國內4年前夾娃娃機大流行，無人夾娃娃機店不須人事費、管銷單純，業者打出「小資創業」夢想，吸引年輕人、學生租娃娃機當「機台主」當小老闆，但去年市場飽和，部分機台主沒賺到錢、約滿退租，上月疫情確定不得營業，網路更出現大批機台變現求售。

抓娃娃機台店負責人趙亮鈞表示，年輕人投資購買娃娃機創業當老闆，投資幾萬元買機台，每台月租金3000至1萬元，之後每晚下班後到店整理機台、擺放內容物，在抓娃娃機熱門期，要賺錢不是問題，但面對這波疫情，就很難經營。

趙亮鈞說，去年娃娃機市場飽和、業績下滑，許多機台主已抱持觀望，上月疫情更讓多數機台主放棄經營，高租金場主也開始跟房東談終止租約、減少損失。

他說，娃娃機群組中的確好多人在賣機台，過去八成新機台每台約1萬5000元，現在剩5000元、甚至更低，若非經濟部認證機台，可能只剩2000元。

趙亮鈞憂心表示，這波疫情對於各行各業影響都大，一般業者能撐二個月就了不起了，若之後還持續三級封鎖，一定會出現連鎖倒店骨牌效應，像供應抓娃娃機貨源的公仔模型店、玩偶代理商，都會受嚴重影響。

許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝
許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝
許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝
許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝
許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝
許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝
許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝
許多抓娃娃機場主、機台主面對疫情嚴峻、高租金，決定賣機台求現，網路上許多二手機台都低價求售。記者卜敏正／翻攝

疫情 創業 夾娃娃機

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