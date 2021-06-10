台南深夜6萬戶突停電 居民：聽到變電所爆炸聲快嚇死

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市後甲變電所昨晚11時59分突然設備故障，導致東區、永康區、中西區等一帶6萬多戶停電。記者鄭維真／攝影
台南市後甲變電所昨晚11時59分突然設備故障，導致東區、永康區、中西區等一帶6萬多戶停電。記者鄭維真／攝影

台南市後甲變電所昨晚11時59分突然設備故障，導致東區、永康區、中西區等一帶6萬多戶停電台電緊急派員搶修，在今天凌晨12時44分全部復電，住在變電所附近的居民說，「聽到爆炸聲快嚇死了」，還有人看到冒火花，瞬間停電。

台電台南區處指出，因後甲變電所設備故障，造成東區、永康及中西區等一帶6萬多戶停電，台電緊急派員搶修並加派人力支援，持續恢復部份供電後，在凌晨12時44分全部復電，共停電45分鐘，造成用戶不便，深表歉意。

台南市東區後甲社區發展協會前理事長陳綺雯說，她就住在變電所對面，深夜11時58分左右聽到爆炸聲，變電所北邊的住戶也有看到火花，結果瞬間停電。有附近居民說，聽見好大的爆炸聲，快嚇死了；也有人說，看到火花，天空超亮。

停電 台電 爆炸

延伸閱讀

台南多區大範圍停電！台電緊急派員釐清

「碰」屏東計程車撞安全島變電箱害停電 駕駛不見了

豪雨後新店青潭又停電 台電：已恢復大部分電力

基隆4千戶大停電 頂坪變電所斷路器跳脫

相關新聞

推家戶聯防通報 南市：善意關懷

台南市長黃偉哲日前宣布「端午守護台南行動」，遭台灣人權促進會質疑「家戶聯防」檢舉獎金措施，只會製造民眾相互猜疑與恐懼，對...

台南深夜6萬戶突停電 居民：聽到變電所爆炸聲快嚇死

台南市後甲變電所昨晚11時59分突然設備故障，導致東區、永康區、中西區等一帶6萬多戶停電，台電緊急派員搶修，在今天凌晨1...

台南水庫解渴 嘉南2期作可望供灌

梅雨鋒面帶來豐沛雨量，台南主要水庫都大進帳，曾文和烏山頭水庫昨天合計蓄水已達1.23億噸，農業水情好轉，嘉南2期作可望順...

連日降雨農損 雲林縣長勘災

連日降雨造成農作物災損，昨天出大太陽遲滯性災損更為明顯，多處地區的玉米、花生和稻米等都傳出災情，雲林縣長張麗善昨天到元長...

返嘉學子 直奔免費採檢

嘉義市政府推出熱區返鄉學生免費採檢，昨天首日共採檢11人，有學生搭高鐵抵嘉義站就直奔醫院；市府衛生局指出，已有50人預約...

雲林虎尾曬花生 30路段開放登記

雲林縣花生產量占全國7成，但每逢採收期曬場難求，農民「搶道路曬花生」成為獨特景象，卻也因此常被檢舉、開罰，虎尾鎮公所為農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。