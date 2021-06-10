台南深夜6萬戶突停電 居民：聽到變電所爆炸聲快嚇死

台南市後甲變電所昨晚11時59分突然設備故障，導致東區、永康區、中西區等一帶6萬多戶停電，台電緊急派員搶修，在今天凌晨12時44分全部復電，住在變電所附近的居民說，「聽到爆炸聲快嚇死了」，還有人看到冒火花，瞬間停電。

台電台南區處指出，因後甲變電所設備故障，造成東區、永康及中西區等一帶6萬多戶停電，台電緊急派員搶修並加派人力支援，持續恢復部份供電後，在凌晨12時44分全部復電，共停電45分鐘，造成用戶不便，深表歉意。

台南市東區後甲社區發展協會前理事長陳綺雯說，她就住在變電所對面，深夜11時58分左右聽到爆炸聲，變電所北邊的住戶也有看到火花，結果瞬間停電。有附近居民說，聽見好大的爆炸聲，快嚇死了；也有人說，看到火花，天空超亮。